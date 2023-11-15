الأونروا :٧٠ ٪ من الفلسطينيين يشربون مياه ملوثة (فيديو)

قال الدكتورعدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن الوضع في جنوب قطاع غزة الذي نزح الفلسطينيون إليه باعتباره منطقة آمنة أصبح لا يطاق ويشهد انهيارا سكانيا كبيرا.

وأضاف أبو حسنة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي يذاع على فضائية etc، مساء اليوم الأربعاء، أن مؤسسة الأونروا أصدرت تحذيرا قبل يومين، واليوم المفوض العام للأونروا تحدث عن نقص الوقود الذي يشغل محطات المياه والصرف الصحي والمشافي والمخابز واليوم انتهى الوقود.

وأشار المتحدث باسم الأونروا إلى أن ٧٠ ٪ من الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على الماء النظيف ويستخدمون المياه الملوثة للشرب.

وأضح أن هناك ٦٠ محطة صغيرة و٣ محطات كبيرة للصرف الصحي توقفت واليوم شوارع قطاع غزة كانت تغمرها مياه الصرف الصحي والمجاري وعمليا هذا سبب انتشار الكثير من الأمراض في قطاع غزة وفي مراكز الإيواء، و هناك ٨٠٠ ألف نازح في ١٥١ مدرسة هؤلاء ينقصهم كل شيء وأيضا بدأت الأمراض تنتشر بينهم.

وأشار إلى أن الأونروا هي أكبر مؤسسة أممية موجودة في قطاع غزة وبها ١٣٠٠٠ موظف منهم ٥٠٠٠ يعملون الآن في منطقة جنوب قطاع غزة، متابعا: " قتل لنا ١٠٢ موظف وهذا أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة يقتل خلال شهر.

جرائم حيرم والإبادة الصهيونية..

أكد مرصد الأزهر أن قوات الاحتلال تواصل محرقتها الدامية في قطاع غـزة، لليوم الـ 40 تواليًا، مع استمرار قصف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس، واتباع سياسة التجويع وجرائم (حِيرِم- חֵרֶם) الإبادة الصـهيـونية، كوسيلة لاحتلال غـزة مجددًا، والضغط على الفلسطينيين لاسترجاع الأسرى الصـهـاينة، ووسيلة للضغط للقبول بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



أشار مرصد الأزهر إلى أن هذا الإرهاب وتلك الإبادة الجماعية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني تعود إلى مفهوم كلمة (حِيرِم- חֵרֶם) التي يطبقها هؤلاء الإرهابيون الصـها ينة ضمن نصوص توراتية محرفة مبتورة من سياقها التاريخي لإبادة الشعب الفلسطيني باعتباره من العماليق فقد ورد في سفر صموئيل الأول، الإصحاح 15، الفقرة 3: "فالآن اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ما له، ولا تعف عنهم بل اقتل رجلًا وامرأةً، طفلًا ورضيعًا، بقرًا وغنمًا، جملًا وحمارًا". كما جاء في سفر التثنية، الإصحاح 20، الفقرات 10-18: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها... وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريمًا".

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الوثنية كانت سببًا في تطبيق عقاب "الحيرم"



واستكمل مرصد الأزهر رغم أن الوثنية كانت سببًا في تطبيق عقاب "الحيرم" على تلك الشعوب الوثينة في فترات تاريخية سابقة إلا أن قادة الاحتلال يوظفون تلك النصوص المحرفة في غير موضعها، ويبيدون الفلسطينيين أصحاب عقيدة التوحيد.

مشيرا الى ان القتل والعدوان عند الصـهـاينة عمل مقدس، وعدوانهم ضد الشعب الفلسطيني في غـ زة حرب فريضة ينبغي الاشتراك فيها دون تأخر أو تعوقٍ، بل وإبادة من فيها جميعًا لتحقيق مآربهم الصـ هيـ ونية الخبيثة لإبادة الشعب الفلسطيني في غـ زة وتهجيره قسرًا.