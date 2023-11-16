النحاس يكشف أسلوب فيتوريا في مباراتي مصر ضد جيبوتي وسيراليون

توقع عماد النحاس، نجم الأهلي الأسبق، إتباع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر سياسة التدوير في التعامل مع مباراتي جيبوتي و سيراليون غداً الخميس ويوم الأحد المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال النحاس عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): " فيتوريا يدرك جيداً أن المواجهتين سيتم إقامتهما خلال 4 أيام فقط وهناك رحلة مرهقة خارج مصر في ليبيريا".

وأضاف:" فيتوريا سيفكر في إراحة بعض اللاعبين خلال مباراة سيراليون في ليبيريا وسيلجأ للتدوير خلال اللقاءين من أجل تجنب الإجهاد".

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

ويخوض منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الحالية بشهر نوفمبر، مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

و يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى يوم الخميس 16 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والـ 7 بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد القاهرة.

ثم يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته مع نظيره سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، في ليبيريا، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مع منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.