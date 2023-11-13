الأونروا تحذر من كارثة بغزة: خلال يومين ستتوقف المخابز والمشافي وتختفي المياه

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن منظمة الأونروا هي الجسم الوحيد والأخير المتماسك و في قطاع غزة، وحتى هذا الجسم لن يستطيع الصمود في ظل هذه الظرزف الصعبة.

وأضاف أبو حسنة خلال مداخلة ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على فضائية etc، مساء اليوم الإثنين أن أهالي غزة يتعرضون لمجاعة شديدة ، كما يتعرضون للتعطيش و إذا لم يموتوا من القصف والتدمير سيموتون من العطش والجوع والأوبئة.

خلال اليومين القادمين ستتوفف محطات تحلية المياه والمخابز والمشافي

وأشار إلى أن مفوض الأونروا أعلن أنه خلال اليومين القادمين ستتوقف عمليات الإغاثة التي تنفذها الأونروا وستتوفف محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمشافي ولن نستطيع أن نجلب المساعدات القادمة من معبر رفح ولن يكون هناك وقود للشاحنات لتأخذ المساعدات.

وأوضح أن مياه الشرب لن تكون متوفرة ، مشيرا إلى أن الناس يشربون من الآبار مباشرة مياه ملوثة وحتى هذه المياه لن يستطيع أحد نقل هذه المياه إلى ٨٠٠ ألف نازح.

وأشار الى أنه ليس هناك ملح طعام أو غاز وليس هناك طعام سوى الطماطم والخيار والبطاطسـ موضحا أن قطاع غزة كله لا يعمل، وهناك مليون ونصف لا يستطيعون الحصول على الماء أو الطعام ، زهناك ٦٦منشأة للأونروا قصفت خلال شهر ، والعشرات من النازحين قتلوا في مراكز الأونروا.