أحمد موسى بستنكر السعر الجنوني للسجائر والسكر.. فيه حاجة غلط (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الارتفاع المبالغ به في أسعار السجائر، قائلا: "يوجد بعض الأنواع من السجائر في الأسواق وصل سعرها لـ 135 جنيه للعبة الواحدة، في أسعار فلكية، ويجب على الجميع النظر لهذه الأزمة.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن المصري على الرغم من ارتفاع الأسعار وشكواه منها، لكنه خلف القيادة السياسية،و خلف الدولة المصرية، ويعلم جيدا التحديات التي تواجهها الدولة في الوقت الحالي، وهي تحديات غير مسبوقة على الإطلاق.

الشعب المصري يتحمل ويقف بجانب الدولة

وأشار أحمد موسى إلى أن المواطن المصري يرى ما تمر به الدولة المصرية، وهذا هو الشعب المصري الذي دائما يتحمل ويقف بجانب الدولة المصرية في كافة التحديات التي تمر بها، ولكن التحديات الحالية فعلا تحديات غير مسبوقة، ولم تمر على مصر من قبل.

وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة بشأن السكر، وبعض التجار يستغلون الأزمة، ويقومون باحتكاره بشكل واضح، وسعره مبالغ فيه بشكل كبير، متسائلا: "ليه سكر السكر يوصل 50 جنيه للكيلو، فيه حاجة غلط ولازم نحلها، السكر ده كان بـ 30 قرش، وبجنيه وربع، وب3 جنيه، ولما غلي وصل حاجات بسيطة".

وتابع أحمد موسى: " يجب الاعتراف بالأزمة، والتعامل مع الملف بجدية، خاصة في ضوء التجار المحتكرين للسلعة، ويرغبون في رفع أسعارها من أجل التربح، مما أدى إلى أزمة كبيرة في المنتج في الأسواق، معقبا "دي حقائق ولازم نقولها يا جماعة، مش هنطلع ونقول كلام للناس مش حقيقي"

وأردف أحمد موسى: "يوجد أزمة واضحة بشأن السكر في الأسواق، معقبا: "ليه من بدري مقدرناش نواجه الأزمة دي، والناس بتبعت ليا رسائل طوال الوقت، فين المبادرة في تخفيض الأسعار، اشتغلت يومين تلاتة والدنيا اتغيرت".