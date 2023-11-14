أحمد موسى مستنكرا التظاهرات أمام السفارات المصرية: لم نغلق معبر رفح (فيديو)

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، إن حماس هي من تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومصر مسئولة عن معبر رفح من جهتها فقط.

واستنكر أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، الشائعات التي يتم ترويجها مؤخرًا بشأن غلق مصر معبر رفح، مؤكدًا أن المعبر رفح البري لم يغلق في أي وقت,

معبر رفح شهد أمس عبور 161 شاحنة مساعدات طبية وإنسانية

وأوضح أن معبر رفح شهد أمس عبور 161 شاحنة مساعدات طبية وإنسانية، بالإضافة إلى دخول 600 شخص دخلوا مصر من المعبر، معقبًا: «إحنا معندناش أنفاق تعدي منها الشاحنات دي، بوابة المعبر مفتوحة أمام كل الشحنات».

مصر ليس لديها أزمة في فتح معبر رفح

وأضاف أحمد موسى، أن مصر ليس لديها أزمة في فتح معبر رفح والمعبر مفتوح بصورة تامة، ولكن قوات الاحتلال تعيق عملية دخول ووصول الشاحنات إلى قطاع غزة، مضيفًا: «أنت جاي تتظاهر قدام سفارتي ليه، روح اتظاهر قدام سفارة فرنسا ولا أمريكا، دول اللي بيمنعوا وصول المساعدات لأهل غزة».

وتابع أحمد موسى أن مصر لديها القدرة على إدخال 100 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا، ولكن التعنت من جانب قوات الاحتلال، سبب عدم وصول هذه الشاحنات بصورة مستمرة لقطاع غزة.

ولفت أحمد موسى، إلى أن المساعدات المقدمة من دول العالم والمنظمات الدولية التي تصل إلى العريش، ويكون في انتظارها ممثلين دبلوماسيين للتأكد من وصولها، موضحًا أنه يتم تفريغ هذه الشاحنات عقب عبورها معبر رفح ووصولها إلى الأراضي الفلسطينية ويتم شحنها في شاحنات أخرى.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوفير 650 طن سلع للشعب الفلسطيني، كما أن مصر قدمت 7 آلاف طن مساعدات ممثلة في جميع مؤسسات الدولة، محذرا من الأخبار الكاذبة، معقبًا: «والله العظيم المعبر مفتوح، كفاية رغي، عاوزين أيه، إحنا سيادتنا على أراضينا.. إسرائيل عمرها من تقدر تفرض عليا حاجة، هي تتحكم في معبر رفح في الناحية الأخرى من رفح، إحنا محدش بيعمل زينا ولا ربعنا».