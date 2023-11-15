عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل عزل "الحلبوسي" يُثير الجدل في العراق.. وزراء بالحكومة يعتزمون الاستقالة (تفاصيل)
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مجموعة جيدة لمنتخب مصر.. نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

تم الكشف مساء اليوم الأربعاء عن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد، والمقرر لها في مصر خلال الفترة من يوم 19 وحتى يوم 29 من شهر يناير المقبل 2024.

وجاءت القرعة متوازنه لمنتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية في مجموعة تضم كل من منتخبات الكاميرون والكونجو برازفيل وغينيا.

نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال

يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: رواندا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: منتخب مصر - الكونغو برازافيل - الكاميرون- غينيا.

المجموعة الثالثة: ليبيا - الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا - نيجيريا - أنجولا - تونس

يتأهل صاحب اللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في عام 2024 المقبل.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد هو حامل لقب آخر نسختين من مسابقة كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.

الجريدة الورقية