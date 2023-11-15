خبير استراتيجي يكشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في غزة (فيديو)

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن الفشل الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة بعد أن فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي مكاسب في حربه على قطاع غزة على الرغم من مرور 41 يومًا منذ بدء الصراع.

وأوضح سمير فرج أن إسرائيل لم تستطع الاستيلاء على أراضي، أو القضاء على حماس، أو حتى استرداد الرهائن الذين تم أسرهم، وبالتالي فهي فشلت بشكل ذريع في تحقيق أهدافها، وبتعريف العسكريين الحرب لليوم 41 لم تحقق أي أهداف.

وأشار إلى أن حرب إسرائيل على غزة بدأت يوم 7 أكتوبر، وكان هناك صدمة مما فعلته المقاومة الفلسطينية لمدة 4 أيام، والمخابرات الإسرائيلية أو جيش الدفاع لم يكن لديهن أية فكرة بهجمات طوفان الأقصى، واستولوا على 4 مستوطنات وحصلوا على أسرى ورهائن، ومن ثم تحركت إسرائيل بعد 4 أيام.

إسرائيل غيرت خطتها من الاجتياح للتوغل:

وتابع اللواء سمير فرج، أن إسرائيل غيرت خطتها في غزة من الاجتياح للتوغل، إلا أنهم فوجئوا أنه ليس لديهم أي معلومات أو إمكانيات للاجتياح فحولها إلى توغل ليحصل على قطاع غزة قطعة تلو الأخرى.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، عن أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال جالانت، خلال زيارة وحدة الاحتياط في مدرسة قيادة العمليات: "لدينا هدفان في هذا القتال: تفكيك حماس وتنفيذ أي عملية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الرهائن، يمكن أن يتم ذلك خلال هذه العملية البرية ويمكن أن تأتي من مكان آخر".

وأوضح أن الضغط العسكري فقط على حماس يمكن أن يؤدي إلى إطلاق الحركة للرهائن.

وأضاف جالانت: لهذا السبب دفعت إلى بدء الهجوم البري، لأنه أولًا يحقق أهداف الحرب. وثانيًا، حماس لا تفهم إلا القوة، إذا لم تتصرف بالقوة، فلن يفهموا.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي: عندما تبدأ في التصرف بالقوة، يصبح لديك فجأة شيء تقدمه لهم، وما يمكنك أن تقدمه لهم هو فترة قصيرة من الهدوء، وعندما تمنحهم فترة قصيرة من الهدوء، فإنهم على استعداد لدفع ثمن ذلك.

فرنسا تُدين قصف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية في غزة:



ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصف البنى التحتية المدنية في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال "ماكرون"، إن فرنسا ستُواصل دعم حل الدولتين والأمن لن يتحقق لإسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.

وأكد ماكرون على إدانة بقوة كل الغارات على المدنيين والبنى التحتية المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.