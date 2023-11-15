الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، على انخفاض بنسبة 0.06%، لتصل عند مستوى 2380.85 نقطة .

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2370 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 165.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11022.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 182 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : بحر العرب، والدوائية، والمنجم، والكثيري، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وأنابيب، والحفر العربية، وأمريكانا، ورتال الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.94%، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنحو 332.52 نقطة، ليقفل عند مستوى 23129.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الأسهم القطرية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.62 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بنسبة 1.62 % ، بواقع 162.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10178.90 نقطة.

وتم خلال جلسة فى الأسهم القطرية خلال تعاملات، اليوم، تداول 251 مليونا و434 ألفا و603 أسهم، بقيمة 656 مليونا و785 ألفا و570.513 ريالا قطريًا، نتيجة تنفيذ 22171 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة فى الأسهم القطرية ارتفاع أسهم نحو 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.