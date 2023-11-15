الأسهم القطرية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.62 %

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بنسبة 1.62 % ، بواقع 162.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10178.90 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال جلسة فى الأسهم القطرية خلال تعاملات، اليوم، تداول 251 مليونا و434 ألفا و603 أسهم، بقيمة 656 مليونا و785 ألفا و570.513 ريالا قطريًا، نتيجة تنفيذ 22171 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة فى الأسهم القطرية ارتفاع أسهم نحو 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 165.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11022.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 182 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : بحر العرب، والدوائية، والمنجم، والكثيري، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وأنابيب، والحفر العربية، وأمريكانا، ورتال الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.94%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 332.52 نقطة، ليقفل عند مستوى 23129.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

بورصة مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4583.61 نقطة مرتفعًا 7.4 نقطة، وبنسبة 0.16 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4576.22 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى برصة مسقط نحو 3 ملايين و658 ألفًا و551 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 8.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و5 آلاف و225 ريالًا عُمانيًّا.