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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القاهرة 19 درجة.. حالة الجو والأرصاد الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الجو والأرصاد خلال الساعات المقبلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وبداية الشعور بالجو البارد.

هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد.

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معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا .. تعرف على طقس الشرقية

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طقس اليوم ودرجات الحرارة.. مائل للبرودة وفرص أمطار خفيفة

كما يكون طقس الخميس، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19.

والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18.

ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17.

 وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17.

وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18.

 وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.

الجريدة الورقية