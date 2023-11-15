معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا .. تعرف على طقس الشرقية

تشهد، اليوم الأربعاء، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا مصحوبًا بإنخفاض ملحوظ فى درجات الرطوبة، حيث تسجل الشرقية 27 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الأربعاء، وبعدها لترتفع درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 19 درجة مئوية فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.