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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة غدًا الخميس

معتمد جمال
معتمد جمال

 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

 

 ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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