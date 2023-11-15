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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يشارك في فعاليات التوعوية بأخطار مرض السكري

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في الفعاليات التوعوية والتثقيفية،التي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، داخل المنشات بمحافظة جنوب سيناء، والتى أقيمت اليوم داخل مجلس مدينة شرم الشيخ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكر ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م.


وتشمل الفعالية عمل كشف سكر عشوائي و قياس للضغط كما شارك في الفعاليات الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية .

وتقوم الهيئة بعمل  جلسات توعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر مرض السكري  واهميه الكشف المبكروكيفية الوقاية منه، وطرق العلاج الحديثة.وكيفية التعامل مع مضاعفات المرض، ويتم توزيع مطويات توعوية حول المرض.


واثنى المحافظ على تلك الفاعليات مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات لهم في كافة الأماكن التي تقام بها هذه الفعاليات بما يبصب في الحفاظ على صحة المواطنين.

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