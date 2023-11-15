بورسعيد تستعد لاستقبال عبدالسند يمامة غداً

مرشح الوفد يطرح رؤيته فى العديد من القضايا المهمة

«الوطن أولاً وأخيراً» شعار المؤتمر فى المدينة الباسلة

استعدت محافظة بورسعيد لاستقبال المؤتمر الثانى للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الذى يعقد فى الخامسة مساء غد، بالمركز الثقافى ببورسعيد. وأتمت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبدالحميد عضو الهيئة العليا استعداداتها لاستقبال عبدالسند يمامة فى المؤتمر الذى تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، ويستعرض رئيس الوفد فى خطابه البرنامج الرئاسى وآليات تنفيذه وعدداً من القضايا المحلية التى تهم المواطن المصرى، خصوصًا فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية، ورؤيته فى العديد من القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة حالياً خاصة فى منطقة الشرق الأوسط.

ويحمل المؤتمر شعار «الوطن أولاً وأخيراً»، ويعتبر من المؤتمرات المهمة التى يعقدها الدكتور عبدالسند يمامة فى إطار حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، ويحضره أبناء المدينة الباسلة باعتبار أن بورسعيد إحدى قلاع الوفد على مستوى الجمهورية.

ينضم للحضور أعضاء الوفد وقياداته بمحافظات الإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط، ونواب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات.

وأكد المستشار صفوت عبدالحميد أن لجنة بورسعيد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية للاستعداد لاستقبال رئيس الوفد والمرشح الرئاسى، وتم تشكيل لجان التنظيم والاستقبال والعلاقات العامة، والجميع سيكون جاهزا لاستقبال الضيوف وأبناء المدينة الباسلة، مشيرًا إلى أن الواجب يحتم علينا أن يشارك كل الوفديين فى هذا المؤتمر المهم ومساندة رئيس الوفد والمشاركة فى التجهيز لأيام الانتخابات بإعداد اللجان والمقرات الانتخابية.

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، برئاسة المهندس النائب حازم الجندى، بتعليق صور المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة فى شوارع طنطا وجميع مراكز المحافظة، واختارت اللجنة العديد من الأماكن المميزة لتعليق صور ولافتات مرشح الوفد.