الأوقاف تعلن مواعيد مقابلة من الطلاب الوافدين المتقدمين لمنحة الدراسة

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف أن يعلن عن مواعيد مقابلة الدفعة الثالثة من الطلاب الوافدين الذين تقدموا لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام الدراسي 2023 / 2024م، من الدارسين بالمرحلة الجامعية بالأزهر الشريف ، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023م، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، علمًا بأن المقابلة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.



الأوراق المطلوبة عند الحضور للمقابلة :



1- صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

2- صورة التدرج الدراسي مبينًا فيه تقدير العام الماضي مع الاطلاع على الأصل.



يأتي ذلك، في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم ، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي.