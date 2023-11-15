قبل عرضها في الرياض ..التفاصيل الكاملة لـ "صوابع زينب"

يتسعد فريق مسرحية" صوابع زينب" للعرض،غدًا الخميس 16حتي 20 نوفمبر الجاري، العرض ينافس في فعاليات موسم الرياض في النسخة الرابعة، الذي يقام في الرياض حتي مارس 2024.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية زينب التي تجسدها النجمة هالة صدقي، وهي أم لـ 3 بنات، ويعيش في حي شعبي، وهدفها الوحيد في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، ولكن تواجه زينب صعوبات كثيرة مع شخصيات وفكر بناتها المختلف عنها، والتي من الصعب السيطرة عليهن، فتقوم بوضع خطة للسيطرة عليهن وتحقق أهدافها.

صوابع زينب بطولة النجمة هالة صدقي، منة فضالي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، جيهان الشماشرجي، مصطفي حجاج، العمل من تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.

تنوعت أسعار التذاكر مسرحية "صوابع زينب" بين 18 فئة، الأعلى سعرًا وبلغت تكلفتها 950ريالًا سعوديًّا، ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الأخيرة فهي 75 ريالًا سعوديًّا أي ما يعادل بـ 5300جنيه مصري.

تعد هذه المسرحية هي المشاركة الأولي للنجمة هالة صدقي في موسم الرياض، كما تعود للمسرح بعد غياب أكثر من 25 عامًا، حيث كان آخر أعمالها المسرحية مسرحية وادعًا يا بكوات التي تم عرضه في عام 1997.

من المعروف أن شاركت النجمة هالة صدقي في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل جعفر العمدة " مع النجم محمد رمضان، أحمد فيهم، منة فضالي، إيمان العاصي، زينة، مي كساب، طارق النهري، عصام السقا، جوري بكر، أحمد الدش، المسلسل كان من تأليف وإخراج/ محمد سامي.

هالة صدقي

بسياق مختلف تواصل النجمة هالة صدقي تصوير فيلهما الجديد كتف قانوني، بطولة النجم سيد رجب، شيرين رضا، كريم عفيفي، بدرية طلبة، عمرو عبدالجليل، العمل من تأليف أحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.