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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيان عاجل من جيش الأردن بشأن إصابة كوادر المستشفى الميداني الأردني بغزة

الجيش الأردني
الجيش الأردني

 أصيب 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة بجروح على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليها.

 وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في بيان له إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، حيث يقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين وفق ماذكر موقع هلا أخبار الأردني.

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  تحقيقًا رسميًا:

 وأشار الناطق الرسمي إن القوات المسلحة بدأت تحقيقًا رسميًا للوقوف على تفاصيل ما حدث، مؤكدة مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

 وختم الناطق الرسمي تصريحاته؛ قائلًا: تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة سيستمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

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