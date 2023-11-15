حماس تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن الاتفاق حول الهُدنة في غزة

صرح قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأنه لم يتم إحراز أي تقدم جديد في الاتفاق حول الهُدنة الإنسانية المقترحة في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في حماس، إن إسرائيل ما زالت تعطل كل الجهود بشأن اتفاق حول الهدنة.

وفي وقت سابق، زايدت إسرائيل على تحركات جارية لوقف إطلاق النار بوضعها شرطا أعلى من الذي وافقت عليه حركة حماس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر مطلعة إن إسرائيل طلبت الإفراج عن أكثر من 50 رهينة في غزة لإتمام صفقة.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة أن هناك مساعي جارية للإفراج عن أسرى مقابل هدنة إنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُغادر مستشفى الشفاء في غزة

غادر "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب الآن من مجمع مستشفى الشفاء، لكن حصاره مستمر من كافة الجهات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجّر قبة قسم الجراحة في المستشفى الشفاء، بعدما لم يعثر على أي شيء داخل المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال تتخذ الكوادر الطبية والنازحين دروعًا بشرية.

أول تعليق أمريكي بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة

أعرب "البيت الأبيض"، عن عدم تأييده لقصف المستشفيات في غزة جوًا، مُطالبًا بضرورة حمايتها والمرضى بها، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تعليقًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشفاء في غزة، حيث أطلقت النار داخل الممرات وسط هلع ورعب المرضى والنازحين.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال البيت الأبيض إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوًا، كما لا يريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها.

ودعا إلى ضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وذلك بعد الاقتحام الذي جرى فجر اليوم الأربعاء، وسط إطلاق نار كثيف وتواجد الدبابات بداخل ساحة مستشفى الشفاء الطبي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أن قواته تنفذ عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.