سناك سريع التحضير| طريقة عمل أجنحة الدجاج بالعسل والليمون

أجنحة الدجاج من المقبلات التي يمكنك صنعها عند التجمعات مع الأصدقاء وأفراد الأسرة أثناء مشاهدة التلفاز، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل أجنحة الدجاج بالعسل والليمون اللذيذ.

أجنحة الدجاج

طريقة عمل أجنحة الدجاج بالعسل والليمون

المقادير

- أجنحة الدجاج : 18 جناح (حسب الحاجة)

- العسل : ربع كوب

- برش ليمون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

1. اخلطي العسل وعصير الليمون وقشر الليمون والثوم والملح والفلفل في وعاء.

2. ضعي الدقيق في وعاء واغمسي قطع الأجنحة فيها حتى تتغطى.

3. سخني الزيت في مقلاة عميقة على النار واقلي أجنحة الدجاج المغطاة بالدقيق ثم ضعيها في طبق التقديم وصبي فوقها خليط العسل والليمون وقدميها ساخنة.

فوائد تناول العسل

الوقاية من أمراض القلب

يعزز تناول العسل الطبيعي من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، والتي تلعب دوراً في الوقاية من الأمراض القلبية، ومن فوائد العسل التي تساهم أيضاً في الحفاظ على صحة القلب ما يلي:

-خفض ضغط الدم.

-تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

-تقليل خطر الإجهاد التأكسدي على الخلايا الصحية.

مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

علاج السعال

وفقًا للعديد من الأبحاث فإن العسل علاج فعال وآمن في علاج سعال الأطفال من الأدوية المستخدمة من دون وصفة طبية، حيث يساعد في إزالة البلغم والتهابات الحنجرة وتخفيف الكحة، وبهذا يدخل في صناعة العديد من أدوية الكحة.

الوقاية من السرطانات

يحتوي العسل على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، وفي الواقع فإن واحدة من مضادات الأكسدة الفريدة من نوعها تسمى (Pinocembrin) وجدت فقط في العسل، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة لها دور كبير في الوقاية من السرطان ومنع تكاثر الخلايا السرطانية، وخاصة في حالات سرطان المريء، والفم، والأمعاء والمعدة.