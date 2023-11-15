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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعامل خردة أنهى حياة زوجته فى الإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب بمعاقبة كل من " ه.م.ر" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة.

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كما قضت بسجن المتهمة " ه.م.ر" مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليها ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات ولزمتها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وذلك لاتهامه الأول بقتل المجني عليها " و.ر.م"، والمتهمة الثانية علمت بوقوع الجناية وأعانت مرتكبها.

بدأت أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول ، يفيد بوفاة المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة القسم.

وأظهرت التحقيقات ذهاب المتهمة الثانية " ه.م.ر" ربة منزل إلى قسم الشرطة وقدمت تقرير طبي صادر من مكتب الصحة ثابت به إصابة المجني عليها " و.ر.م" ربة منزل ، طالبة استصدار تصريح دفن للمجني عليها.

وبسؤالها قررت أن تلك الإصابات نتيجة سقوطها أرضا، و بانتقال ضباط القسم لفحص الواقعة، تبين أن المجني عليها توفيت نتيجة تعدى المتهم الأول " ه.م.ر" عامل خردة زوج المجني عليها ، بالضرب وباستجواب زوج المجني عليها، أقر بالتعدي عليها بالضرب، مستخدما عصا خشبية،

وذلك بسبب ترك المجني عليها المسكن دون إذنه لفترة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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