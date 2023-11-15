بعد سيطرة الجيش المالي عليها.. ما لا تعرفه عن "كيدال"

استولى الجيش المالي على بلدة كيدال شمال، من المتمردين الانفصاليين الطوارق، مساء أمس الثلاثاء.

ما لا تعرفه عن كيدال

تحتل كيدال، مكانة خاصة في جغرافيا الساحل ووعيه، موقع عسكري فرنسي سابق من بداية القرن العشرين ، هذه الفسيفساء ذات الزاوية اليمنى من الشوارع والمباني المسطحة الموضوعة على غبار الصحراء هي محطة توقف حاسمة بين مالي والجزائر ، على بعد أكثر من 1500 كم و 24 ساعة، الطريق إلى العاصمة باماكو ، على بعد مئات الكيلومترات من المدن الرئيسية الأخرى في الشمال ، غاو وتمبكتو.

كيدال، حيث يعيش عشرات الآلاف من الناس، ومنطقتها هي المركز التاريخي لحركات التمرد المتتالية على الاستقلال التي شهدتها مالي منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

رئيس المجلس العسكري الحالي ، العقيد عاصمي غويتا ، خدم في كيدال في الماضي.

كيدال ، ما هو على المحك؟

منذ عام 2013، كانت كيدال تحت سيطرة تنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف من الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الطوارق.

كان هذا العصيان إسفينا في سيادة الدولة على كامل الإقليم، وأكثر من ذلك بالنسبة للعقيد الذين استولوا على السلطة بالقوة في عام 2020 في باماكو لقد جعلوا هذه السيادة شعارهم.

كانت منطقة كيدال من أوائل المناطق التي سقطت في أيدي المتمردين، بعضهم انفصالي، والبعض الآخر سلفي، عندما اندلع التمرد في عام 2012، والذي أغرقت عواقبه مالي في الاضطرابات التي تعرفها اليوم. اليوم مرة أخرى. ثم أصبحت تحت السيطرة الوحيدة للسلفيين، واستولى عليها الانفصاليون في عام 2013 في أعقاب التدخل الفرنسي.

وقبل يوم الثلاثاء، كان الجيش والدولة الماليان بالكاد يستعيدان موطئ قدم في كيدال منذ مايو 2014. ثم تم طرد القوات المالية عندما أدت زيارة قام بها رئيس الوزراء في ذلك الوقت، موسى مارا، إلى اشتباكات مع متمردي الطوارق، مما تسبب في خسائر فادحة في صفوف الجيش.

ومنذ ذلك الحين مارس الحاكم وجودا رمزيا. وفي حزيران/يونيه، منع المتمردون إجراء الاستفتاء الدستوري في المنطقة.

كان كيدال أيضا خراجا لإصلاح التوترات بين باماكو وباريس. بالنسبة للبعض، مثل رئيس الوزراء شوغويل كوكالا مايغا، أنشأت فرنسا جيبا هناك انتشر منه الإرهاب إلى بقية البلاد من خلال السماح للانفصاليين فقط باستعادته في عام 2013 ومنع الجيش المالي من دخوله. وتدحض باريس هذه الادعاءات.

كيف سقط كيدال؟

في مايو 2014، بعد أيام قليلة من وصول موسى مرة، وافق المتمردون على وقف إطلاق النار. وفي عام 2015، وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة، تخلوا عن مشاريعهم للاستقلال مقابل المزيد من الاندماج في المجتمع المالي، بما في ذلك ما يسمى بالجيش المعاد تشكيله، والمزيد من الحكم الذاتي.

بالنسبة للعديد من الماليين، صادق هذا الاتفاق على تقسيم مالي، وكانت استعادة كيدال علاجا.

كان الاتفاق بالفعل في حالة سيئة قبل ظهور العقداء. واستمرت التوترات في الازدياد بعد ذلك. استأنف التمرد الأعمال العدائية في أغسطس. أثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة بناء على أوامر من المجلس العسكري سباقا بين الجهات المسلحة في الشمال (الجيش والانفصاليين والجهاديين) للسيطرة على الأراضي والمخيمات التي كانت الخوذ الزرق تغادر منها.

في إعادة التشكيل الأمني المستمرة ، كان كيدال يتشكل ليكون القبضة النهائية.

عندما غادرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي معسكرها في كيدال في 31 أكتوبر، سارع المتمردون إلى الاستيلاء عليها، مما أثار استياء المجلس العسكري. لكن الجيش كان لديه بالفعل رتل جاهز لأسابيع للتحرك نحو المدينة.