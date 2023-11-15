السجن المؤبد لجنايني أنهى حياة سيدة في كرداسة (تفاصيل)

أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالحكم على جنايني بالسجن المؤبد؛ بتهمة قتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة في كرداسة.



أسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، إلى المتهم أحمد. س، 23 سنة، جنايني، أنه في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها منى. أ، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

حدث الواقعة على إثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض -خنجرًا-، مسددًا لها طعنات عدة استقرت بأنحاء جسدها محدثًا إصابتها الموصوفة التي أدت إلى وفاتها.

أحرز المتهم سلاحًا أبيض -خنجرًا- دون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.