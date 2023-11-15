إخلاء سبيل المتهم بسرقة حقيبة جوري بكر

أمرت جهات التحقيق بالنزهة، بإخلاء سبيل السائق المتهم بسرقة الفنانة جوري بكر في القضية رقم 18357 لسنة 2023 جنح النزهة.

وجاء ذلك القرار بضمان محل إقامته بعد تنازل شيماء بكر الشهيرة بجوري بكر، أمام جهات التحقيق.

قرار جديد فى واقعة سرقة الفنانة جوري بكر

تباشر نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في سرقة سائق للفنانة جوري بكر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

جوري بكر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، من الفنانة جوري بكر، بفقدان حقيبتها حال استقلالها إحدى سيارات تابعة لإحدى شركات نقل الركاب للتوجه إلى محل إقامتها، تحتوي على مجوهرات وملابس ومكوي غالية، تقدر بقيمة بربع مليون جنيه.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحوزة سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، تم القبض عليه.