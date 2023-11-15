محافظ أسيوط: "استكمال أعمال تطوير الشوارع بالبداري والكورنيش"

ضمن خطة التجميل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير والتجميل بمراكز ومدن المحافظة كافة ضمن خطة التطوير والتجميل، لافتًا إلى استكمال تطوير الشوارع بمركز البداري وتطور الكورنيش وتركيب البلدورات والإنترلوك للأرصفة تمهيدًا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/ 2024 ووفقًا للإمكانات المتاحة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها مشيرًا إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة كافة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

في هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز أعمال تطوير وتجميل كورنيش مدينة البداري وتركيب البلدورات والإنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بدءًا كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيدًا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من تسوية الطريق وفرش تربة رملية، وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين، إذْ يتم متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني، وأكد رئيس المركز إنه كلف كلًّا من حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نائبا رئيس المركز وعلاء عبدالرحمن مدير شئون البيئة بمتابعة الأعمال كافة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر لتسهيل حركة المرور في الطريق وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.