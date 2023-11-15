بأقل تكلفة.. حضري كيكة العسل الروسية في المنزل

حظت كيكة العسل على جماهيرية واسعة حول العالم، فهي من الحلويات روسية المنشأ، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الخفيف، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة.

كيكة العسل

طريقة عمل كيكة العسل:

المقادير

- العسل: 4 ملاعق كبيرة

- سكر: ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة

- البيض: 3 حبات (مخفوق)

- بيكنج صودا: ملعقة صغيرة

- دقيق: 3 أكواب

- الكريما الحامضة: علبة

- سكر البودرة: 2 كوب

- كريمة: كوب (مخفوقة)

- بسكويت: حسب الرغبة (مطحون / للتزيين)

طريقة التحضير:

ضعي السكر، والعسل، والزبدة في قدر على نار هادئة وحركي المكونات جيدًا حتى تذوب وتتجانس مع بعضها.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي البيض المخفوق ثم اخفقي المكونات جيدًا بالخفاق اليدوي.

أضيفي البيكنج صودا واستمري في الخفق ثم أضيفي الطحين وقلبي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قومي بتقسيم العجينة إلى 9 كرات متساوية، ثم افرديها على سطح صلب، ثم وزعي كل منها في صينية فرن.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم اخبزي كل عجينة لحوالي 5 دقائق لتتحمر.

في الخلاط الكهربائي اخفقي السكر البودرة مع الكريمة الحامضة، ثم أضيفي الكريمة المخفوقة واستمري في الخلط لتحصلي على مزيج كريمي.

ضعي قطع الكيك المخبوزة في قالب كيك، وادهنيها بالقليل من مزيج الكريمة بين كل طبقة، ثم أعيدي الكرّة حتى تحصلي على عدة طبقات.

غطّي الكيك بمزيج الكريمة وانثري على الوجه القليل من البسكويت المطحون، ثم أدخلي القالب إلى الثلاجة لمدة 3 ساعات، ثم قدميه باردًا.

فوائد تناول العسل:

مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث إن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

الوقاية من السرطانات:

يحتوي العسل على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، وفي الواقع فإن واحدة من مضادات الأكسدة الفريدة من نوعها تسمى (Pinocembrin) وجدت فقط في العسل، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة لها دور كبير في الوقاية من السرطان ومنع تكاثر الخلايا السرطانية، وخاصة في حالات سرطان المريء، والفم، والأمعاء والمعدة.

علاج السعال:

وفقًا للعديد من الأبحاث فإن العسل علاج فعال وآمن في علاج سعال الأطفال من الأدوية المستخدمة من دون وصفة طبية، حيث يساعد في إزالة البلغم والتهابات الحنجرة وتخفيف الكحة، وبهذا يدخل في صناعة العديد من أدوية الكحة.

الوقاية من أمراض القلب:

يعزز تناول العسل الطبيعي من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، والتي تلعب دورًا في الوقاية من الأمراض القلبية، ومن فوائد العسل التي تساهم أيضًا في الحفاظ على صحة القلب ما يلي:

- خفض ضغط الدم.

- تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

- تقليل خطر الإجهاد التأكسدي على الخلايا الصحية.