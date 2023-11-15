تعزيز الوعي المجتمعي لطلاب المدارس في الفيوم

تستعد مديرية التربية والتعليم بالفيوم لبدء البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي".

كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، قد عقدت اجتماعا مع خالد حامد روبي مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم، وجهاد البراوي مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور إبراهيم خليل مسئول التدريب بالمديرية، بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى، إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، ويستهدف البرنامج التدريبي، مديرو المدارس، ومعلم فصل وأخصائي إجتماعي واحد من كل مدرسة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

ومدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من 19 إلى 21 /نوفمبر الحالى ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل ).

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

توعية طلاب المدارس

من جهة أخرى نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

أقيمت الندوات تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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