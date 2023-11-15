تجديد حبس أب ارتكب مذبحة في حق بناته بفيصل

قررت جهات التحقيق بالجيزة، تجديد حبس، المتهم بإنهاء حياة ابنته والشروع في قتل الأخرى بشارع حمد ياسين بمنطقة فيصل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وقال عم محمد، 69 سنة، لـ الوفد، استأجر الشقة رجل يدعى عطية، 40 سنة، ليه 3 أطفال، ولد وبنتين، الصغرى 3 سنوات، كان بكاؤهم مستمرا، دون انقطاع، "وكان ديما بيزعق فيهم، وقت الأكل والشرب، طيلة اليوم.

محرر الوفد في مسرح الجريمة

وقال شاهد آخر، المتهم، اختلف مع زوجته وتركت له المنزل، وذهبت إلى بيت والدها، فقرر إنهاء حياة أطفاله نكاية فيها وانتقاما منها.

وتعدى الأب القاتل على طفلته، بنت الـ 3 سنوات، بالضرب حتى فارقت الحياة، وألحق وصلة التعذيب بابنته الكبيرة، 5 سنوات، واصطحب ابنه ولاذ بالفرار.



وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت داخل شقة بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، كما تبين إصابة شقيقتها 5 سنوات بحالة إعياء نتيجة ضربها بقسوة.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج كما نقلت جثة شقيقتها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وكلف ضباط قسم شرطة الهرم بالبحث عن والدي الطفلتين ومناقشة الجيران حول الحادث وكيفية اكتشاف الجريمة.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على الأب المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.