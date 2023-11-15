صحة قنا تبحث سُبل العمل والتشغيل في الوحدات الصحية

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعا ضم جميع مديري الإدارات الصحية لبحث سُبل العمل والتشغيل في الوحدات الصحية.

وذلك بحضره الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي والدكتورة إيناس فاروق مديرة الرعاية الأساسية والدكتورة سمر عاطف مديرة التخطيط.

وخلال الإجتماع ناقش الدكتور محمد العديد من الأمور المهمة ومنها، توفير سيارة متنقلة لتقديم خدمات الأمراض الباطنة والحميات والتي ستجوب أغلب القري بمراكز قوص، قفط، نقادة ودشنا وذلك لتقديم خدماتها وفقا للخطة الموضوعة، والتأكيد علي التوعية الصحية السليمة للمواطنين حول الأمراض المعدية وطرق التعامل مع تلك الحالات، زيادة أنشطة الرائدات الريفيات ومثقفي الصحة للوصول للمواطنين في قري ونجوع المحافظة.

وحرص الاجتماع بالتأكيد متابعة الوحدات التي تعمل علي مدار ال ٢٤ ساعة وضرورة تواجد الفريق الطبي علي مدار الساعة بتلك الوحدات، توزيع الأطباء الجدد حسب تردد الوحدات الصحية مع ضرورة تغطية كافة الوحدات بالفرق الطبية اللازمة، وتفعيل ملفات طب الأسرة بجميع الوحدات الصحية، تشغيل الوحدات الصحية التي تم الإنتهاء منها بما يدعم الخدمات الصحية الوقائية المقدمة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لوحدات مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، والتأكيد علي زيادة خدمات المبادرات الرئاسية بالوحدات بما يعود بالنفع علي المواطنين بالمحافظة.

يأتي هذا في ضوء توجهات الوزارة والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بدعم الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية.