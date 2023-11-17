وكيل "صحة القليوبية" ينذر مدير مستشفي بهتيم المركزي لضعف الإشراف علي المستشفي

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بإجراء جولة مرورية علي مستشفي بهتيم المركزي في ساعات متأخرة من مساء أمس.

استهل الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، واطمأن علي تواجد أدوية ومستلزمات الطوارئ ، وأكد سيادته علي ضرورة زيادة عدد الفريق الطبي النوباتجي بالطوارئ..

وتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفي و تواجد الفريق الطبي النوباتجي كلٌ في مكان عمله ..

وتفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة والحضانات ، وأثني علي إعادة ترتيب الحضانات ، الأمر الذي نال رضاء العاملين بوحدة الحضانات ..

وأثناء الزيارة أكد علي الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي ، وتواجد نائب إداري من السادة الأطباء البشريين علي مدار اليوم ، وأكد أيضاً علي ضرورة تواجد الفريق الطبي النوباتجي كاملاً...