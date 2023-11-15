التحقيق مع جواهرجي متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـي النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم مالك محل عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:



وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.