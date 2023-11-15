الإحصاء: معدل البطالة 7,1% خلال الربع الثالث لعام 2023 الإحصاء: معدل البطالة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل بارتفاع 0,1٪ عن الربع السابق.

اشار الجهاز الى أن قوة العمل والتى تشمل المشتغلون والمتعطلون بلغت 31,956 مليون فرد مقابل 30,969 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 3.2٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,928 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 18.028 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,853 مليون فرد.



ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (893) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق و ارتفاع المتعطلين بمقدار (94) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (987) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2,263 مليون متعطل بنسبة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل (1,254مليون ذكور ،1.009 مليون إناث) مقــابـل 2,169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (94) ألف متعطل بنسبة 4,3 ٪، وبارتفاع قــدره )13( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,6٪ المتعطلون طبقاً للنوع : 4,8٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 17,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2023

بلغ مـعدل البطالة بين الذكور 4.8٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في كلا من الربع الحالي والسابق من عام 2023 مقابل 5.2٪ في الربع المماثل من العام السابق .وبلغ معدل البطالة بين الإناث 17.2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي ، بينما كان 17.3٪ في الربع السابق مقابل 19.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

اشار الجهاز الى المتعطلون طبقا لفئات السن حيث بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19سنة ) خلال الربع الحالي 8.9٪ مقابل 6.5 ٪ في الربع السابق من أجمالي المتعطلين. 8.9٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 12.4٪ للذكور ، 4.5 ٪ للإناث) مقابل 6.5٪ في الربع السابق (الذكور 8.9٪و الإناث 3.3٪) .29.0٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 27.7 ٪ للذكور ، 30.7 ٪ للإناث) مقابل 26.9٪ في الربع السابق( الذكور26.7٪ و الإناث 27.1٪) . و26.4٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.0٪ للذكور، 29.4٪ للإناث) مقابل 28.4٪ فى الربع السابق ( الذكور 24.9٪ و الإناث 33.0٪) و35.7 ٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 36.0٪ للذكور 35.5٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 38.2٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.5 ٪ للذكور ، 36.6 ٪ للإناث).

كما اشار الجهاز الى المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف )حيث بلغت 9.7٪ معدل البطالة في الحضر مقابل 5.1٪ في الريف خلال الربع الثالث لعام 2023 وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.1٪ في الربع السابق مقابل 10.8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ولفت إلى أن معدل البطالة في الريف يصل إلى 5.1٪ من إجمالي قوة العمل في الريف ، بينما كان 4.6٪ في الربع السابق مقابل 4.7 ٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

وأشار الجهاز الي المتعطلون طبقا للحالة التعليمية حيث أكد أن 82.4٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2023 نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82.4٪ في الربع الحالي مقابل 84.1 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالاتي :

و38.4٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 35.7٪ بالربع السابق و 40.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

و44.0٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 48.4٪ بالـربع السابق بينما كان 44.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

اشار الجهاز الى أن عدد المشتغلين بلغ 29.693 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2023 بلغ عـدد المشتغلين 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل .

وأشار إلى المشتغلون طبقاً للحالة العمليةحيث أن

71.9 % نسبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2023 وبلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي21.352مليون مشتغل ( 18.148 مليون ذكور ، 3.204مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق ،مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق . بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 960 ألف مشتغل ( 914 ألف مشتغل ذكور ، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل (5.085مليون مشتغل ذكور ، 640 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.656 مليون مشتغل (703 ألف مشتغل ذكور ، 953 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,1٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



وبلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي 44.6٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.0% خلال الربع السابق مقابل 42.7% في الربع المماثل للعام السابق .

وبلغ معدل المساهمة ( الذكور 71.2٪ مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 16.7٪ بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق) .

وبلغ معدل المساهمـة ( في الحضر 44.1٪ ، في الريف 45.0٪) بينما كان ( في الحضر 41,9٪، 43.8٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42.7 ٪ ، في الريف 42.7 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.4٪

وأشار الجهاز الى أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين. وشملت نشاط تجارة الجملة و التجزئة (505) ألف مشتغل عن الربع السابق ونشاط الصناعات التحويلية (170) ألف مشتغل عن الربع السابق ونشاط التشييد و البناء (134) ألف مشتغل عن الربع السابق .نشاط الصحة و أنشطة العمل الاجتماعي (90) ألف مشتغل عن الربع السابق.ونشاط الغذاء و الإقامة (73) ألف مشتغل عن الربع السابق . والتوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2023

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.276مليون مشتغـــل ( 4.344 مليون ذكور ، 932ألف إناث) بنسبة 17.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.712 مليون مشتغل (3.956مليون ذكور ، 756 الف إناث ) بنسبة 15.9٪ من اجمالي المشتغلين .

كـما بلغ عدد المشتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.188مليون مشتغل ( 4.160 مليون ذكور ،28 ألف إناث ) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين ,

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.906مليون مشتغل (3.532مليون ذكور ,374 ألف إناث ) بنسبة 13.2٪ من اجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشـتغلين في نشاط النقل والتخزين 2.694 مليون مشتـغل (2.664 مليـون ذكور ،30 الف إناث) بنسبة 9.1٪ من إجمالي المشتغلين.