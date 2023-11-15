بايرن ميونخ يرفض التخلي عن نجمه

تحدث فروند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن موقف النادي من تجديد عقد لاعبه الألماني ليروي ساني من عدمه.





قال المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ في تصريحاته لوسائل الإعلام الألمانية أن التقارير التي أشارت إلى عدم إجراء النادي مفاوضات مع ساني لتجديد عقده معنا غير حقيقية ووهمية.



وتابع ساني يقدم أفضل ما لديه مع بايرن ميونخ حتى الأن، هو أحد اللاعبين الذين نرغب في أن نبني عليهم مستقبل الفريق الكروي.



وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تشير إلى رغبة ليفربول في التعاقد معه تحسبا إلى رحيل الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز.



وأنتقل الألماني ليروي ساني إلى صفوف نادي بايرن ميونخ في صيف عام 2020 قادما من صفوف نادي مانشستر سيتي.



ولعب ساني مع بايرن ميونخ منذ انتقاله في 151 مباراة في كافة المسابقات، واستطاع اللاعب الألماني تسجيل 47 هدفا وصنع 44 آخرين.

