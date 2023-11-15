الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يرفض التخلي عن نجمه

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تحدث فروند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ  الألماني، عن موقف النادي من تجديد عقد لاعبه الألماني ليروي ساني من عدمه.

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“كيكر” تكشف أسباب تألق ساني مع بايرن ميونخ

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بايرن ميونخ يستهدف تمديد عقد ليروي ساني

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ليروي ساني يحدد مصيره مع "البايرن"  الصيف المقبل



قال المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ في تصريحاته لوسائل الإعلام الألمانية أن التقارير التي أشارت إلى عدم إجراء النادي مفاوضات مع ساني لتجديد عقده معنا غير حقيقية ووهمية.

وتابع ساني يقدم أفضل ما لديه مع بايرن ميونخ حتى الأن، هو أحد اللاعبين الذين نرغب في أن نبني عليهم مستقبل الفريق الكروي.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تشير إلى رغبة ليفربول في التعاقد معه تحسبا إلى رحيل الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وأنتقل الألماني ليروي ساني إلى صفوف نادي بايرن ميونخ في صيف عام 2020 قادما من صفوف نادي مانشستر سيتي.

ولعب ساني مع بايرن ميونخ منذ انتقاله في 151 مباراة في كافة المسابقات، واستطاع اللاعب الألماني تسجيل 47 هدفا وصنع 44 آخرين.
 

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