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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليروي ساني يحدد مصيره مع "البايرن"  الصيف المقبل

ليروي ساني
ليروي ساني

كشف تقارير صحفية عن أن ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ الألماني يريد  معرفة إذا كان سيمدد تعاقده مع الفريق البافاري أو سينتقل لنادِ جديد.

ويحظى ساني باهتمام برشلونة وريال مدريد، بينما يرتبط مع بايرن بعقد حتى صيف 2025، لكن محادثات تمديد العقد بين الطرفين لم تبدأ بعد، إذ يرغب اللاعب بمعرفة نوايا ناديه خلال الصيف المقبل.

وانتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في عام 2020 وحاليا يقدم مستويات جيدة مع بايرن ميونخ، إذ سجل 5 أهداف في الدوري وهدفاً في دوري أبطال أوروبا.

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