حياتى فى خطر يا وزير الصحة

أعانى من ورم سرطانى بالكبد وتم تحويلى من العيادة الشاملة للتأمين الصحى بالهرم الى معهد الكبد.

ثم الى معهد ناصر وأكد لى أحد الأطباء بالمعهد انه يحقن فى مستشفى الشيخ زايد كل يوم سبت، فشعرت ان الأمور تصب فى صالحى وحمدت الله اننى اسكن بالشيخ زايد بالقرب من المستشفى.

‏فتوجهت بعد سماع نصيحة طبيب معهد ناصر الى قسم الحسابات بالمستشفى لعرض التقرير عليهم مصحوبا بالتحويل من معهد ناصر، فطلبوا منى خطابا من التامين الصحى وهذا ماحدث بالفعل، ولكن فوجئت برد غريب من حسابات مستشفى الشيخ زايد وهو ان التأمين الصحى غير متعاقد على الحقن مما ادى اصابتى بالاحباط ولا ادرى ماذا افعل وتاخر الحقن معناه خطورة على حياتى فى نفس الوقت الذى اكد لى معهد الكبد ضرورة سداد حولى ٢٠ ألف جنيه لكى يتم الحقن وأصبحت لا استطيع حقن جلسة وحدة باى مستشفى.

أناشد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار إنقاذ حياتى المعرضة للهلاك بسبب مطالبتى بدفع خذا المبلغ الذى لا أملك منه مليمًا واحدًا.

مسعد فرحات عبدالجيد

بطاقه تأمين صحى رقم ٤٥٩١٦٨٤١

ت ٠١١١٧١٣٣٠٤٠