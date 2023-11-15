شكري: مطالبة مصر بفتح معبر رفح لا تراعي حقائق الأمور

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري منذ اندلاع هذه الأزمة وقبلها، مشددًا على أن ما يتم من مظاهرات تطالب مصر بفتح معبر رفح لا تراعي حقائق الأمور وتهدف إلى أغراض سياسية ليس له علاقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

مؤتمر صحفي لسامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره الأيرلندي

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، إلى أن معبر رفح مفتوح ولكن دخول المساعدات مرهون بين الاتفاق بين إسرائيل وأجهزة الأمم المتحدة، مشددًا على أن الإجراءات التي تعمل في سبيل التحقق من الشاحنات التي تدخل إلى غزة تعمل بتويرة بطيئة جدًا.

وشدد على أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة، والأطقم الطبية والأجهزة المعاونة متواجدة على مدار الساعة، والقدرة على نفاد الشاحنات التي تحمل مساعدات مرهونة بالموافقات من قبل سُلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الشاحنات تقف على معبر رفح انتظارًا لدخولها لأوقات طويلة، مؤكدًا أنه وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود لنفاذ هذه المساعدات، موضحًا أن مصر لم تتدخر جهد في إيصال هذه المساعدات، ولابد من ضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين وهو الوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن جانب آخر، أوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن المباحثات مع وزير الخارجية الأيرلندي تركزت حول الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه المباحثات كانت فرصة للتأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والأفاق السياسية المرتبطة بحل الدولتين.

وأوضح “شكري”، أنه وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأيرلندي، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وهناك توافق على ان تكون العلاقات بشكل أقوى، ويتم العمل للارتقاء بالتعاون بين البلدين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

وأشار إلى أن أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وعلاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي قوية، موضحًا أنه يطلع ان تكون ايرلندا داعمة لمزيد من تطوير العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي، كما أنه يتطلع لتفعيل الحوار لسياسي القائم واستكشاف مزيد من مجالات التعاون.