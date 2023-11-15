سامح شكري: أيرلندا طرف نثق به ونشكرها على مواقفها الإيجابية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المباحثات مع وزير الخارجية الأيرلندي تركزت حول الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه المباحثات كانت فرصة للتأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والأفاق السياسية المرتبطة بحل الدولتين.

مؤتمر صحفي لسامح شكري وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الأيرلندي

وأوضح “شكري”، أنه وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأيرلندي، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وهناك توافق على ان تكون العلاقات بشكل أقوى، ويتم العمل للارتقاء بالتعاون بين البلدين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

وأشار إلى أن أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وعلاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي قوية، موضحًا أنه يطلع ان تكون ايرلندا داعمة لمزيد من تطوير العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي، كما أنه يتطلع لتفعيل الحوار لسياسي القائم واستكشاف مزيد من مجالات التعاون.

وتابع: “أيرلندا طرف نثق به ونشكرها على مواقفها الإيجابية تجاه قضايا المنطقة.. وتدعيم السلم والأمن والتأكيد على القاعدة القوية من العلاقات والصداقة بين مصر وإيرلندا ونعمل على تنمية هذه العلاقات”.