شكري: غزة تعيش وضعًا إنسانيًا لا يُحتمل ونرفض تصفية القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن قطاع غزة يعيش وضعًا إنسانيًا لا يُحتمل ولابد من وقوف إطلاق النار فورًا، مشددًا على أي سياسات لتصفية القضية الفلسطينية هو مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

مؤتمر صحفي لسامح شكري وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الأيرلندي

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأيرلندي، إلى مصر ترفض بشكل كامل أي نوع من التصفية للقضية الفلسطينية سواء على حساب فلسطين نفسها أو دول الجوار، موضحًا أن مصر تقوم بالجهد لتوفير الاحتياجات للمدنيين من المواد الأساسية.

وأوضح شكري، أن الأزمة في غزة كانت شاملة وشددنا على ضورة أن تلتزم دول العالم بدعم القانون هناك تعامل بانتقائية مع الأزمة في غزة.

سامح شكري: أيرلندا طرف نثق به ونشكرها على مواقفها الإيجابية



أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المباحثات مع وزير الخارجية الأيرلندي تركزت حول الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه المباحثات كانت فرصة للتأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والأفاق السياسية المرتبطة بحل الدولتين.

وأوضح “شكري”، أنه وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأيرلندي، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وهناك توافق على ان تكون العلاقات بشكل أقوى، ويتم العمل للارتقاء بالتعاون بين البلدين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وعلاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي قوية

وأشار إلى أن أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وعلاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي قوية، موضحًا أنه يطلع ان تكون ايرلندا داعمة لمزيد من تطوير العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي، كما أنه يتطلع لتفعيل الحوار لسياسي القائم واستكشاف مزيد من مجالات التعاون.

وتابع: “أيرلندا طرف نثق به ونشكرها على مواقفها الإيجابية تجاه قضايا المنطقة.. وتدعيم السلم والأمن والتأكيد على القاعدة القوية من العلاقات والصداقة بين مصر وإيرلندا ونعمل على تنمية هذه العلاقات”.