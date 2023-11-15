ضرب نار واشتباك.. حبس المتهمين بالاعتداء على شخصين لسرقتهما

أمرت النيابة العامة بحبس3 أشخاص متهمين قاموا بالاعتداءعلى مواطنين بالأسلحة لسرقتهم حيث وقع اشتباك بينهم أسفر على إصابة المجني عليهما بجروح وعيار ناري في أسيوط.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي اعتدي على مواطنين بسلاح ناري وسكين لسرقتهما في محيط مديرية أمن أسيوط.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات حول الواقعة.

وكانت قد كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات..بإستقبالها (شخصين "أحدهما مصاب بعيار نارى والثانى بجرح طعنى" مقيمان بدائرة المركز ).. وبسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولان (أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين) يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث إشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح النارى والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة المركز).. أحدهم إقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سـكـيـن") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثتين لشخصين، و5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.

كما لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

