حجز إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث الصف" لـ 9 ديسمبر للحكم

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، قرارًا بحجز إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين، لجلسة 9 ديسمبر للحكم.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

التحقيق مع تشكيل عصابي اعتدى بالأسلحة على مواطنين



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي اعتدي على مواطنين بسلاح ناري وسكين لسرقتهما في محيط مديرية أمن أسيوط.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات حول الواقعة.

وكانت قد كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات..بإستقبالها (شخصين "أحدهما مصاب بعيار نارى والثانى بجرح طعنى" مقيمان بدائرة المركز ).. وبسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولان (أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين) يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث إشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح النارى والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة المركز).. أحدهم إقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سـكـيـن") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.