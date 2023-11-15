ضبط تشكيل عصابي أطلق النيران على مواطنين لسرقتهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين "أحدهما مصاب بعيار نارى والثانى بجرح طعنى" مقيمان بدائرة المركز ).

وبسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولان (أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين) يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث إشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح النارى والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة المركز) أحدهم إقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سـكـيـن") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثتين لشخصين، و5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، في دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

