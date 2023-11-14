تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، استعرض قوته بسلاح أبيض أمام المدرسة.

التحقيق في واقعة ضبط طالب استعرض القوة بـ سنجة أمام مدرسة في حلوان

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ، لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكًا بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالاستعراض بها أمام بعض الطلبة.

وأمكن تحديد المذكور وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غدًا .. محاكمة المتهمين في قضية مقتل خفير خصوصي ببنها

كما تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، غدًا الأربعاء ، نظر قضية مقتل خفير خصوصي على يد 5 متهمين، أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمدًا المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.