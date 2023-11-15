الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إقالة مدرب يونيون برلين لسوء النتائج

فيشر
فيشر

أكد نادي يونيون برلين الألماني، إقالة مدربه من تدريب الفريق الأول بعد سوء النتائج ليقرر توجيه الشكر لـ أورس فيشر.

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تشكيل نابولي لمواجهة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

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مرموش يسجل ثنائية في فوز فرانكفورت على يونيون برلين بالدوري الألماني


ولم يحقق يونيون برلين أي فوز في 14 مباراة متتالية خلال الموسم الحالي، ليعيش في فترة سيئة للغاية.


أشار نادي يونيون برلين في بيانه الرسمي أن القرار جاء بشكل مشترك، وأتخذه ديرك زينجلر وفيشر بشكل شخصي خلال اجتماعه ظهر الإثنين الماضي.


أضاف النادي الألماني أن ماركو جروتي مدرب يونيون تحت 19 عاما سيتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.
وقاد فيشر يونيون برلين في صيف 2018، إلى الصعود إلى الدوري الألماني في عام 2019.
خلال ثلاث مواسم ماضية قاد يونيون برلين إلى المركز السابع والخامس والرابع، وصعد إلى دوري المؤتمر، والدوري الأوروبي.
وتواجد في المركز السابع بالدوري الألماني في الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.
واستهل يونيون برلين مشواره في الموسم الجاري بالانتصار 3 مرات في الكأس و2 في الدوري، ثم فارق الانتصارات في المباريات الـ 14 التالية بينها 3 هزائم وتعادل في دوري أبطال أوروبا.
 

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