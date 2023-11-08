تشكيل نابولي لمواجهة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة يونيون برلين الألماني، مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد سان باولو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل نابولي لمواجهة يونيون برلين بدوري الأبطال

ويقود كفاراتسخيليا تشكيل نابولي لمواجهة يونيون برلين في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ويتواجد معه راسبادوري وزيلينسكي ولوبتكا، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تعتمد علي:-

في حراسة المرمى: ميريت.

في خط الدفاع: دي لورينزو – راحماني – ناتان – ماريو روي.

في خط الوسط: زامبو أنجويسا – لوبوتكا – زيلينسكي.

في خط الهجوم: بوليتانو – راسبادوري – كفاراتسخيليا.

ويتواجد على مقاعد بجلاء نابولي لمواجهة يونيون برلين كل من خوان جيسوس وإلف إلماس ونيكيتا كونتيني وماتياس اوليفيرا وجيوفاني سيمينوني وأليسو زيربين وينس-ليس ميشال وجيسبر وليو اوستيجارد واليساندرو زانولي وجيانلوكا جايتانو وبيرلويجي جوليني.