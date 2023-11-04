مرموش يسجل ثنائية في فوز فرانكفورت على يونيون برلين بالدوري الألماني

قاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل، على حساب فريق يونيون برلين، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024، والتي كانت على ملعب ستاد آلتي فوريستري، اليوم السبت.

مرموش يسجل ثنائية ويواصل التسجيل للمواجهة الرابعة

افتتح عمر مرموش أهدافه عند الدقيقة 2 مع بداية اللقاء، وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، ليصل إلى هدفه السادسة في الدوري بالموسم الحالي ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب هدافي البوندزليجا.

هدفي مرموش اليوم السبت في يونيون برلين جعلت اللاعب يسجل للمواجهة الثالثة على التوالي ببطولة الدوري، والرابعة بشكل عام بعد هدفيه في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

آينتراخت فرانكفورت يرتقي للمركز السابع

سجل هدف اينتراخت الثالث اليوم سجله اللاعب ناتشو فيري في الدقيقة 82، ليرفع رصيد النادي إلى 17 نقطة في المركز السابع من الترتيب بعدما حقق الانتصار الرابع هذا الموسم.

على الجانب الأخر تلقى يونيون برلين الهزيمة الثامنة حتى الآن وحقق الانتصار في لقاءين، ليحتل المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 6 نقاط.

فيديو هدفي مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين

OMAR MARMOUSH WITH A LOVELY FINISH FOR THE OPENER!!!

📽️ @samirsynthesispic.twitter.com/qku277Fyub — Football Report (@FootballReprt) November 4, 2023