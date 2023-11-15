تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة يحقق مبدأ الاستدامة بتوفر فرص الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة.

وتكمن أهمية هذا المشروع الحضاري في كونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور الآتية أبرز المعلومات عن مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة:

يستهدف مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، تحقيق مبدأ الاستدامة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال تكامل 8 أهداف للتنمية المستدامة، عبر جعلها مدينة حيوية ومقصدًا سياحيًا وثقافيًا عالميًا جاذبًا.

المخطط العام للمشروع يستهدف التنفيذ على مساحة تصل إلى نحو 10.5 مليون م2، حيث ستصل مساحة المباني لنحو 5 ملايين متر مربع.

يتضمن المشروع 6600 وحدة سكنية، ليستوعب قرابة 30 ألف قاطن، بالإضافة إلى 18 ألف غرفة فندقية، و 10800 وحدة إسكان فندقي.

يستهدف المشروع تحقيق أوجه التنمية المتصلة للمنطقة بالإضافة إلى التنمية الصحية والذكية.

يشمل المشروع عدة قطاعات، أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعا استشفائيا سياحيا عالميا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة.

القطاع الثاني يشمل وجهة العلمين السياحية، والتي ستتضمن منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذى طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات.

القطاع الثالث يتضمن المركز الترفيهي، الذي من المخطط أن يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري.