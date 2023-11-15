الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خديجة الحكيم تحصد برونزية بطولة سلوفاكيا الدولية لتنس الطاولة

خديجة الحكيم لاعبة
خديجة الحكيم لاعبة تنس الطولة

حصدت لاعبة نادى الصيد خديجة الحكيم المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة سلوفاكيا الدولية لتنس الطاولة ،فى منافسات الفردى تحت 13سنة والتى اقيمت خلال الفترة من 6 – 12 نوفمبر.

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23 دولة تشارك فى البطولة الدولية لناشئين وناشئات تنس الطاولة

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علوم سوهاج تحصد المركز الأول على مستوى الجامعة في بطولة تنس الطاولة


بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات


وتواجد منتخب مصر في وصافة الترتيب برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلهم فضة و6 ميداليات برونزية، ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس.

وتصدر منتخب الصين لتنس الطاولة الترتيب العام للبطولة، فيما جاء المنتخب الهندي في المركز الثالث خلف الفراعنة.
واستطاع اللاعبين مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية.

كما تمكن اللاعبين دارين عبدالسلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة و إياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة من حصد المركز الثاني وفضية البطولة.

وجاء فى المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبين مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة بالإضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.

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