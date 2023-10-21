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السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

23 دولة تشارك فى البطولة الدولية لناشئين وناشئات تنس الطاولة

تنس الطاولة
تنس الطاولة

تستضيف مصر منافسات البطولة الدولية للناشئين و الناشئات لتنس الطاولة والتى تقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.

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ويشارك فى البطولة23 دولة من مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعب و لاعبة فى المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك فى المنافسات الفئات العمرية تحت 11  و13 ، 15، 17، 19سنة.

ووفقا لبرنامج البطولة فيقام خلال الايام الثلاثة الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر منافسات الناشئين ، وفى اليوم التالى منافسات الزوجي المختلط  وتقام ايام 26و 27 و 28 أكتوبر  منافسات الناشئات.

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