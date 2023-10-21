23 دولة تشارك فى البطولة الدولية لناشئين وناشئات تنس الطاولة

تستضيف مصر منافسات البطولة الدولية للناشئين و الناشئات لتنس الطاولة والتى تقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.

ويشارك فى البطولة23 دولة من مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعب و لاعبة فى المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك فى المنافسات الفئات العمرية تحت 11 و13 ، 15، 17، 19سنة.

ووفقا لبرنامج البطولة فيقام خلال الايام الثلاثة الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر منافسات الناشئين ، وفى اليوم التالى منافسات الزوجي المختلط وتقام ايام 26و 27 و 28 أكتوبر منافسات الناشئات.