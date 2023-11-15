استشاري الطب الوقائي: المقابر الجماعية حل طارئ لمنع انتشار الميكروبات في غزة

قال الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنّ الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي بخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، ومن ثم، فإن السلطات الصحية لم تعد قادمة على توفير الخدمات الأولية، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات في المستشفيات.

مستشفى الشفاء

وأضاف “حتة” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مستشفى الشفاء شهدت عددا كبيرا من الوفيات حتى تم الإعلان عن مقبرة جماعية فيها، وهذا حل طارئ منعا من تواجد الجثث في المستشفى وهو ما يؤدي إلى تعفنها وخروج بكتيريا والميكروبات منها".

دفن الجثامين

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة: "بعدما تزول الغمة يمكن الحصول على أماكن أخرى لدفن الجثامين بشكل منظم أكثر مما يحدث الآن، ولو تم الدفن بطريقة صحيحة وجرى حفر مقابر عميقة واستيعاب أعداد كبيرة سيكون ذلك أكثر من فتح المقابر ونقل الجثامين إلى أماكن أخرى".