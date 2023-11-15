قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام في غزة (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الاحتلال يستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام في غزة".

جرائم بشعة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث جرى قصف نحو 20 منزلا للصحفيين بشكل كامل، والبعض بشكل جزئي.

نقابة الصحفيين الفلسطينية

وأدى هذا القصف إلى إصابة واستشهاد عائلاتهم وفقا لتقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينية، وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 40 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام كانوا من بين أكثر من 12 ألف شهيد منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر بحسب تقرير للجنة نشرته على موقعها الرسمي.

الهجمات الإلكترونية

وذكر التقرير، أنه تأكد استشهاد 40 صحفيا وإعلاميا منهم 35 فلسطينيين وواحد لبناني بالإضافة إلى ثلاثة واعتقال 13 آخرين، مع الاعتداءات المتعددة والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسرة وهو ما دعا التقرير إلى وصف الحرب الحالية بأنها الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين المكلفين بتغطية الصراع.

