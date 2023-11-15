موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. اعرف الخريطة الزمنية

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقًا للخريطة التفصيلية لوزارة التربية والتعليم، والتي تضمنت تفاصيل السنة الدراسية بالكامل، بما في ذلك مواعيد الامتحانات الشهرية، وامتحانات منتصف العام، وامتحانات نهاية العام، إضافة إلى مواعيد إجازة نصف العام ونهاية العام الدراسي.

وبحسب الخريطة التفصيلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، فإنّ موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 سيكون الأحد 14 يناير 2024، أي بعد نحو 9 أسابيع بينما يبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وينطلق امتحان القدرات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 من الآن، وبمجرد انتهاء الامتحانات لجميع المراحل التعليمية تبدأ إجازة منتصف العام.

موعد إجازة نصف العام 2024

أوضحت الخريطة التفصيلية أنّ إجازة نصف العام 2024 تستمر أسبوعين، وتبدأ السبت 27 يناير 2024، بعد انتهاء امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم جاءت كما يلي:

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي 14 يناير 2024.

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير وتستمر حتى 8 فبراير.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، حتى الخميس 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت 25 مايو 2024.

امتحانات الدبلومات الفنية، تبدأ السبت 1 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2024.